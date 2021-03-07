وصول المحادثات بين مان يونايتد وبوغبا إلى طريق مسدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

يبدو أن ​مانشستر يونايتد​ و​بول بوغبا​ وصل إلى طريق مسدود بشأن محادثات العقد الجديد.



وتقول صحيفة "ديلي إكسبريس" أنه لا توجد حاليًا مناقشات جارية بين ممثلي النادي ووكيل لاعب خط الوسط الفرنسي، مينو رايولا، على الرغم من حقيقة أن عقده سينتهي بعد أكثر من عام بقليل.

وكان بوغبا موضوع قدر كبير من التكهنات مرة أخرى هذا الموسم، مع استمرار الشائعات التي تشير إلى أنه قد ينتقل قريبًا إما إلى ريال مدريد أو ​يوفنتوس​.

وزعم رايولا في كانون الاول أن موكله "غير سعيد" في ملعب أولد ترافورد، ويتطلع للمغادرة في أقرب وقت ممكن. لكن لا توجد حاليًا محادثات مقررة بين أي ناد آخر.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مرة أخرى موسمًا مضطربا على أرض الملعب، وعانى من عدد من الإصابات.