حارس دورتموند قام بما عليه وبرشلونة استفاد من اخطاء حارس اوساسونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

انتهت مباراة ​بايرن ميونيخ​ وبوروسيا ​دورتموند​ بتفوق الاول بأربعة اهداف مقابل هدفين، فيما انتصر برشلونة على اوساسونا بهدفين دون رد. وسنحاول القائالضوء في ما يلي على اداء حراس المرمى في المباراتين ومدى مسؤوليتهم عن الاهداف التي تم تسجيلها.



مباراةبايرن ميونخ – دورتموند

-في الدقيقة الاولى هدف لصالح دورتموند حيث خدعت الكرة الحارس نوير لانها اصطدمت برجل المدافع وغيّرت مسارها، ورغم ذلك حاول الحارس صدها عبر رد فعل سريع، الا انه لم ينجح في مسعاه.

- في الدقيقة 9 هدف لصالح دورتموند يتحمل مسؤوليته نوير الذي خرج بشكل غير مبررمن مرماه وتمركزبالمكان غير المناسب على يمين المرمى، فخدعه المهاجم بتمريره الكرةيساراً الى زميله داخل المربع الصغير. وكان يجب على الحارس عندما يقرر الخروج من مرماه، ان يتمركز في مكان يسمح له باقفال الزاوية وتحجيم مرماه امام المهاجم.

- في الدقيقة 26 هدف لصالح بايرن ميونيخ لا يتحمل مسؤوليته هيتز لان الهدف اتى من تمريرة ارضية سريعة بطريقة تسديدة استفاد منها المهاجم الذي كان دون رقابة وتابعها مباشرة الى داخلالمرمى مع العلم ان الحارس اقفل زاويته بالكامل.

- في الدقيقة 43 ركلة جزاء وهدف لصالح البايرن، وعلى الرغم من ان هذا النوع من الاهداف يعتمد على الحظ والخبرة ولا يمكن القاء اللوم على الحارس، اياً يكن، كان من الافضل لو تريث هيتز ولم يرتم على اي جهة قبل تسديد الكرة.

- في الدقيقة 88 هدف صاروخي للبايرن من تسديدة مباشرة قبل ان تلمس الارض، ومن الصعوبة على اي حارس مرمى ان يصد مثل هذه الكرات، علماً ان حارس دورتموند لم يقف ساكناً وحاول صد الكرة لكنه فشل.

- في الدقيقة 89 كان يمكن لهيتز ان يصد الكرة لو قام بخطوة الى اليمين قبل ان يرتمي على الارض ومد ومد جسمه ويده لابعادها.

مباراة برشلونة - اوساسونا

-في الدقيقة 30 هدف لصالح برشلونة يتحمل مسؤوليته هيريرا حارس مرمى اوساسونا الذي تولى اقفال الزاوية بالكامل، لكنه استعمل يديه لصد الكرة على طريقة لعبة كرة الصالات، وكان من المفترض رفع يديه مباشرة بالهواء فوق رأسه بسرعة بديهة، ولو فعل ذلك لكان صد الكرة بكل سهولة.

- في الدقيقة 82 هدف لصالح برشلونة يسأل عنه ايضاًهيريرا كونه ارتمىعلى الكرةمباشرة دون القيام بأي خطوة قبل ذلك، فابتعدت الكرة عنه.