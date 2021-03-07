تقنية الفيديو تنقذ حكام ثلاث مباريات في المانيا واسبانيا وانكلترا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

يوم كروي حافل بالمباريات الهامة والتي جرت في كبرى الدوريات الأوروبية، كانت مسرحاً للعديد من الحالات التحكيمية التي سنستعرض أهمها ونتناولها من وجهة نظر تحكيمية وقانونية. • ​بايرن ميونيخ​ 4-2 ​بوروسيا دورتموند​ ( الحكم الدولي الألماني ماركو فريتز / المرحلة 24 من الدوري الألماني ):



1. الحالة الأولى في هذه المباراة كانت عند الدقيقة 26 مع تسجيل بايرن ميونيخ هدفا عبر لاعبه ليفاندوفسكي اعترض عليه دورتموند معتبراً ان المهاجم كان في وضع تسلل. قرار الحكم المساعد الأول باحتساب الهدف صحيح فلحظة تمرير ساني لاعب بايرن الكرة إلى ليفاندوفسكي، كان الأخير على نفس الخط تماما مع آخر ثاني مدافع من دورتموند وتركيز الحكم المساعد الأول العالي في هذه اللقطة سمح له اتخاذ القرار الصحيح. 2. الحالة الثانية كانت عند الدقيقة 42 مع مطالبة بايرن بركلة جزاء بعد احتكاك بين مدافع بدورتموند محمود داوود ومهاجم بايرن كومان لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب وقراره خاطئ. فقد لعب كومان الكرة، ثم قام داوود بدهس قدمه مهاجم البافاري، على مرأى من الحكم القريب من الحالة ولديه زاوية رؤية واضحة، لكنه قدر الحالة بشكل خاطئ. واضطر حكم تقنية الفيديو الى التدخل والطلب من الحكم مشاهدة الحالة ليصحح الحكم الرئيسي قراره.

• ​بيرنلي​ 1-1 ​أرسنال​ ( الحكم الإنكليزي أندريه مارينير / المرحلة 28 من الدوري الإنكليزي ):

3. الحالة الأهم في هذه المباراة كانت عند الدقيقة 84 مع احتساب الحكم ركلة جزاء لمصلحة أرسنال بعد شك بوجود لمسة يد على لاعب بيرنلي بيتيرز وطرده للاعب بداعي منعه كرة هدف محقق باليد. لكن القرار لم يكن صائبا لان الكرة اصطدمت بكتف بيتيرز الذي لم يستعمل يده أبدا، والحكم كان بعيدا عن الحالة ولا يمتلك زاوية رؤية واضحة واعتمد فقط على الإحساس وهذا خطأ طبعا. هنا كان لزاما على حكم تقنية الفيديو أن يقيّم الحالة ويطلب من الحكم إلغاء ركلة الجزاء وإلغاء الطرد أيضا وهذا ما حصل.

• ​إلتشي​ 2-1 ​إشبيلية​ ( الحكم الإسباني فالنتينو غوميز / المرحلة 26 من الدوري الإسباني ):

4. الحالة الأهم في هذه المباراة كانت عند الدقيقة 76 حيث طالب إلتشي باحتساب هدف لمصلحته بعدما سدد كاريلو كرة رأسية والكرة تخطت وبشكل واضح المرمى، لكن الحكم المساعد الثاني المعني المباشر بالموضوع، لم ير أن الكرة دخلت بهذا الشكل وبالتالي لم يشر للحكم الرئيسي بوجوب احتساب هدف. الحالة ليست صعبة وتعتبر بديهية، لكن الحكم المساعد الثاني افتقد للتركيز في لحظة هامة وبالتالي حكم تقنية الفيديو تدخل وطلب من الحكم احتساب الهدف لأن الكرة وبشكل واضح دخلت الشباك.