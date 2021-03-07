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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرغسون يروي ما حصل عندما أصيب بنزيف في المخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021
كشف أسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون أنه شعر بأنه لن يكون قادرا على التحدث مرة أخرى بعد إصابته بنزيف في المخ.
وقال فيرغسون: "لقد فقدت صوتي، ولم أستطع قول كلمة واحدة، وكان ذلك مرعبًا، مرعبًا للغاية. وكان كل شيء يدور في ذهني: هل ذاكرتي ستعود؟ هل سأتحدث مرة أخرى؟"
وأضاف: "كانت هناك خمس حالات نزيف في المخ في ذلك اليوم. توفي ثلاثة ونجا اثنان. أنت تعلم أنك محظوظ. لقد كان يومًا جميلًا، أتذكر ذلك. تساءلت عن عدد الأيام المشمسة التي سأراها مرة أخرى. لقد وجدت ذلك صعبًا".