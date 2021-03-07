فيرغسون يروي ما حصل عندما أصيب بنزيف في المخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

كشف أسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس ​فيرغسون​ أنه شعر بأنه لن يكون قادرا على التحدث مرة أخرى بعد إصابته بنزيف في المخ.



وقال فيرغسون: "لقد فقدت صوتي، ولم أستطع قول كلمة واحدة، وكان ذلك مرعبًا، مرعبًا للغاية. وكان كل شيء يدور في ذهني: هل ذاكرتي ستعود؟ هل سأتحدث مرة أخرى؟"

وأضاف: "كانت هناك خمس حالات نزيف في المخ في ذلك اليوم. توفي ثلاثة ونجا اثنان. أنت تعلم أنك محظوظ. لقد كان يومًا جميلًا، أتذكر ذلك. تساءلت عن عدد الأيام المشمسة التي سأراها مرة أخرى. لقد وجدت ذلك صعبًا".