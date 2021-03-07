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كومباني يبحث في مان سيتي في إمكانية الإبقاء على نميتشا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

افتتح مدرب ​أندرلخت​، ​فنسنت كومباني​، محادثات مع ​مانشستر سيتي​ بشأن صفقة جديدة ل​لوكاس نميتشا​.

واللاعب هو حاليا في بلجيكا على سبيل الإعارة لهذا الموسم، ولا تتضمن صفقته خيارًا دائمًا.

ويرغب أندرلخت في الإبقاء على المهاجم إلى ما بعد الصيف المقبل، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون قادرًا على تلبية تقييم سيتي لمهاجم منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا.

وبدلاً من ذلك، سوف يعتمد أندرلخت على علاقة كومباني مع سيتي لإيجاد حل مناسب.

ويبدو النادي البلجيكي منفتحا على تضمين خيار إعادة الشراء أو الموافقة على ترتيب قرض آخر لمدة 12 شهرًا من أجل التمسك باللاعب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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