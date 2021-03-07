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ميسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

أدلى النجم الأرجنتيني ليونيل ​ميسي​ بصوته فيما توجه أعضاء برشلونة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للنادي، حيث يعتبر مستقبل المهاجم أحد القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى حل في النادي.

ينتهي عقد ميسي، 33 عامًا، في حزيران، وبعد محاولته مغادرة كامب نو الصيف الماضي، فإن إحدى أولى المهام التي تواجه الرئيس القادم هي إقناعه بالتوقيع على صفقة جديدة.

خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا هم المرشحين الثلاثة للرئاسة. لم يدعم ميسي أيًا منهم علنًا، لكن لابورتا ادعى مرارًا وتكرارًا أنه الأفضل لإقناع ميسي بالبقاء في النادي الإسباني.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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