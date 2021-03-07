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تغييرات بالجملة في تشكيل ليفربول الرسمي أمام فولهام

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به فولهام، في الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الممتاز.

وشهد تشكيل تغييرات بالجملة، حيث يجلس فابيانو وماني وفيرمينيو وألكانتارا وجونز وأرنولد على دكة البدلاء، فيما يبدأ محمد صلاح أساسيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، فيليبس، ريس ويليامز، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيني فينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، شيردان شاكيري.

دكة البدلاء: ساديو ماني، أدريان، فابينيو، تياجو ألكانتارا، أوكسليد-تشامبرلين، كورتس جونز، تسميكاس، ديفوك أوريجي، وترنت الكسندر-أرنولد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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