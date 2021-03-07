الموقف يتأزم.. ترتيب مجموعتي الأهلي والزمالك في إفريقيا بعد خسارة الأبيض وتعادل الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلقى الزمالك هزيمة قاسية على يد الترجي التونسي، في تونس، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، فى الجولة الثالثة بدور المجموعات في دورى أبطال إفريقيا.

فيما حقق مولودية الجزائر الفوز على تونجيث السنغالى فى عقر دارة بهدف نظيف في نفس الجولة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة حتى الآن:

1- الترجى التونسى برصيد 7 نقاط

2- مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط

3- الزمالك برصيد 2 نقطة

4- تونجيث السنغالى برصيد 1 نقطة

ويلتقى الزمالك نظيره الترجى التونسى مرة أخرى فى الجولة الرابعة بدور المجموعات يوم 16 مارس الجارى على استاد القاهرة، فيما يستضيف فريق المولودية نظيره تونجيث فى نفس الجولة.

ترتيب مجموعة الأهلي

على الجانب الأخر، تعادل الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، فى الجولة الثالثة بدور المجموعات في دورى أبطال إفريقيا.

فيما تعادل سيمبا التنزانى سلبيا أمام مضيفه المريخ السودانى في نفس الجولة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى حتى الآن:

1- سيمبا التنزانى برصيد 7 نقاط

2- فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط

3- الأهلى برصيد 4 نقاط

4- المريخ السودانى برصيد 1 نقطة.

ويحل الأهلى ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولى فى مباراة الجولة الرابعة، والمقرر لها يوم 16 مارس الجاري، فيما يستضيف سيمبا التنزانى نظيره المريخ السودانى فى نفس الجولة.