اختيار الرئيس.. ميسي ولاعبو برشلونة يدلون بأصواتهم في الانتخابات نادي برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -





توجه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ولاعبو الفريق للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النادي التي تُجرى فعالياتها اليوم الأحد.

وانطلقت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحا بتوقيت إسبانيا، وستستمر حتى الساعة التاسعة مساء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم المرشح الفائز قبل منتصف الليل بحوالي نصف ساعة.

ويتنافس في تلك الانتخابات ثلاثة مرشحين هم: خوان لابورتا، توني فريشا، وفيكتور فونت.

وصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى مقر صناديق الاقتراع للمشاركة فى انتخابات النادى لاختيار رئيس جديد يقود البارسا خلال الفنترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى برشلونة على موقع تويتر لحظة وصل ميسى بصحبه نجله وسط اهتمام اعلامى كبير بمشاركة البرغوث فى الانتخابات.