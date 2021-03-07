موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره فولهام، في الرابعة عصر اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بنتائجة السيئة هذا الموسم، والتي كان أخرها خسارته أمام تشيلسي بهدف دون رد.

ويحتل ليفربول المركز السابع بـ43 نقطة، فيما يقبع فولهام في المركز الـ18 بـ23 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز، وماتيب، هندرسون، وكاباك للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، فيليبس ، فابيانو، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، جونز، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 2، 1، بتعليق: خليل البلوشي.