سباحة: ليديكي تحقق فوزها الرابع في لقاء "برو سويم" في سان انتونيو

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لوس انجليس: اختتمت البطلة الاولمبية خمس مرات السباحة الاميركية كايتي ليديكي لقاء "برو سويم سيريز" في سان أنتونيو في ولاية تكساس بفوز صريح في مسافة 800 متر حرة، لتحقق فوزها الرابع في غضون أربعة أيام.

وقطعت ليديكي (23 عامًا) المسافة بزمن 8:13.64 دقائق أمام ليا سميث (8:25.67) وهايلي أندرسون (8:29.15).

وقالت ليديكي عقب الفوز "أردت أن أنهي اللقاء بطريقة ايجابية وقد شعرت بحال جيدة طوال الاسبوع. أنا سعيدة بالعودة الى التمارين الاسبوع المقبل بعد هذا النجاح هنا".

وكانت قد فازت في الايام الثلاثة السابقة في ثلاث مسافات أخرى في السباحة الحرة (200، 400 و1500 متر) بعد عودتها الى المنافسات للمرة الاولى منذ عام، وذلك قبل اربعة أشهر على انطلاق دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو المؤجلة من الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.