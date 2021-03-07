شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعالج الزمالك العقم التهديفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من العقم التهديفى، سواء على المستوى المحلى أو فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وظهر ذلك بوضوح خلال المواجهات الأخيرة الماضية، وجاءت آخر 7 مباريات شارك فيها أبناء ميت عقبة ما بين دورى ودورى أبطال أفريقيا، وسجل الزمالك خلالها 6 أهداف فقط.

ويحتاج الزمالك لعلاج سريع لأزمة التهديف، والتى قد يكون أقرب حل لها هو عمل الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جايمى بتشيكو على تطوير إمكانيات مهاجميه، مع تثبيت أحد اللاعبين فى هذا المركز حتى يكتسب الثقة سريعًا.

كما أن باتشيكو مطالب بتكثيف الحصص التدريبية لمهاجمى الزمالك حتى يتمكنوا من استغلال الفرص التى تُتيح لهم أمام مرمى الخصم، وحينها سينتهى هذا العقم، ويستعيد الفارس الأبيض هيبة خط هجومه.

ومن المنتظر أن يعمل الخواجة البرتغالى على تطوير هذا الجانب تحديدًا حتى يتم ترجمة الفرص العديدة التى تُتيح للمهاجمين أمام مرمى الخصم لكن لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

وسيعمل باتشيكو على عرض مقاطع فيديو للمهاجمين للتركيز على الأخطاء التى وقعوا فيها مؤخرًا وأدت لإهدار أهداف محققة، كما سيعمل الجهاز الفنى على بث الثقة فى نفوس اللاعبين من جديدة، مع منحهم تعليمات فى كيفية التعامل مع الكرات العرضية لعودة التسجيل بالرأس بالإضافة إلى تكثيف التدريبات على استغلال أنصاف الفرص للقضاء على تلك الظاهرة.

الزمالك كان تعاقد مع الثنائى مروان حمدى من فريق مصر المقاصة، وتم قيد اللاعب في قائمة الأبيض الأفريقية، كما تم التعاقد مع التونسى سيف الدين الجزيرى من المقاولون العرب إلا إنه لم يُقيد في قائمة الزمالك الأفريقية نظرًا لمشاركة اللاعب مع ذئاب الجبل في الكونفدرالية الأفريقية مما يمنع قيده في قائمة الزمالك.

وسجل الزمالك أول أهدافه فى دورى أبطال أفريقيا بنسختها الحالية فى مباراته أمام الترجى التونسى التي جمعتهما أمس، السبت، فى رادس، والتى انتهت بنتيجة 3 / 1 للفريق التونسى.