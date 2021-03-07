شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل باتشيكو مع الزمالك فى أفريقيا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة تحت قيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، عندما يلتقى مع الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها 16 مارس الجارى.

وقبل أن يلتقى الزمالك مع الترجى فى المباراة المقبلة يوم 16 مارس الجارى، تولى باتشيكو قيادة 6 مباريات أفريقية للأبيض، جميعها فى الولاية الحالية، خاصة أن الولاية الأولى للخواجة البرتغالى مع الزمالك لم تشهد وصوله للمشاركة الأفريقية.

تولى باتشيكو قيادة الزمالك فى سبتمبر الماضى خلفا لكارتيرون الذى رحل فى توقيت صعب فى ظل المنافسة بدورى الأبطال، ليتولى باتشيكو قيادة الفريق فى 6 مواجهات، منها 3 بالنسخة الماضية، ومثلها بالنسخة الحالية.

أول مباراة أفريقية للزمالك بقيادة باتشيكو كانت أمام الرجاء وفاز بها الأبيض بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، وفى لقاء العودة تغلب الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليلتقى مع الأهلى فى المباراة النهائية، والتى خسرها بهدفين مقابل هدف وتوج الأهلى باللقب الأفريقى.

وفى النسخة الحالية من دورى ابطال افريقيا، التقى الزمالك مع مولودية الجزائر فى الجولة الأولى من دور المجموعات، وتعادل سلبيا، وفى المباراة الثانية تعادل أيضا بدون أهداف مع تونجيث السنغالى.

مواجهة أفريقية أخرى خاضها الزمالك مع الترجى التونسى بالجولة الثالثة من دورى الأبطال وانتهت بخسارة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.