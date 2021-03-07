شكرا لقرائتكم خبر عن هتلر "اليد" يغيب عن الزمالك 4 أشهر بعد إجراء جراحة صدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين زكى، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن غياب محمد هتلر لاعب الفريق عن الملاعب لمدة 4 أشهر بعد إجراء جراحة ناجحة اليوم فى الإمارات بالعضلة الصدرية، وفقا لتأكيدات الطبيب المعالج.

ومن المقرر أن يخرج محمد رمضان "هتلر" من أحد مستشفيات الإمارات غدا الاثنين بعد الاطمئنان على نجاح العملية من قبل الطبيب الذى أجرى له الجراحة الدقيقة.

هتلر سينفذ برنامجا علاجيا حسب البرنامج الذى وضعه له الطبيب الذى أجرى له الجراحة بالإضافة إلى برنامج تأهيلى تدريجي، بحيث ينتهي بعد أربعة أشهر يستطيع بعدها المشاركة بقوة فى المباريات.

ويعود هتلر إلى القاهرة صباح الخميس المقبل قادماً من الإمارات، ويتواجد المدير الفنى للفريق الأبيض حسين زكى مع اللاعب فى الإمارات لتقديم كل سبل المساعدة والوقوف بجواره .

واستقبلت الجالية المصرية من مشجعى كرة اليد فى الإمارات اللاعب والمدير الفنى بالورود فور وصولهم قبل إجراء الجراحة .

وخضع هتلر إلى بعض الفحوصات الطبية الأخيرة فى إحدى المستشفيات بالإمارات قبل إجراء العملية، حيث سافر اللاعب الجمعة إلى دولة الإمارات، برفقة الثنائي حسين زكي المدير الفنى والدكتور عمرو علي رئيس للجهاز الطبي بالفريق.