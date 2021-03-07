7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 7 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها صلاح محسن يقترب من العودة للأهلي أمام فيتا كلوب فى دوري الأبطال، المنتخب يستدعى صلاح والننى وكوكا وتريزيجيه ومصطفى لمباراتي كينيا وجزر القمر .

المنتخب يستدعى صلاح والننى وكوكا وتريزيجيه ومصطفى لمباراتي كينيا وجزر القمر

أعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، حيث يستعد الفراعنة لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى، فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

يعود صلاح محسن، مهاجم الأهلي، لحسابات الجهاز الفني فى مباراة الإسماعيلي المقبلة فى الدوري المصري المقرر لها الأربعاء المقبل بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

وزارة الشباب تكرم اسم الراحلة عبلة الكحلاوى ضمن الاحتفاليات يوم المرأة العالمى

تنظم وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية) برنامج يوم المرأة العالمي تحت شعار "لمسة وفاء"، ويتضمن البرنامج سلسلة لقاءات حوارية مع الكاتبة الصحفية "سماح أبو بكر" يليها يتم تكريم كل من:

موسيماني يُحيل بواليا للدكة فى الأهلي بسبب "فرص فيتا كلوب الضائعة"