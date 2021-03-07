شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى يستعد للمشاركة مع المنتخب بصورة بقميص الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدولى المصرى محمد النني، نجم المنتخب المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزي، صورة عبر حسابه على "فيس بوك" بقميص الفراعنة، قبل أيام من الانضمام لمعسكر الفراعنة الذى يستعد لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى، فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.



الننى

وعلق الننى على الصورة التي نشرها بعلم مصر وأيموجى دليل على الاستعداد للجولات الختامية من تصفيات أمم أفريقيا.

وكان قد أعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، حيث يستعد الفراعنة لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى.

وضمت القائمة 6 لاعبين هم:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

محمد النني (أرسنال الإنجليزي )

أحمد حجازي (اتحاد جده السعودي )

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

أحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني )

مصطفى محمد (جالطة سراي التركي)

وأكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا، موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلي رحلة الفريق المسافرة إليى نيروبي يوم23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.