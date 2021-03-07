شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الاهلي القادمه .. الإسماعيلى الأربعاء .. وفيتا كلوب 16 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشاق النادى الأهلى، على موعد مع عدد من المباريات خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى الأفريقى حيث يشارك في بطولة دورى أبطال أفريقيا، أو على المستوى المحلى، في بطولة الدورى.

ويشارك الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث التقى مع فيتا كلوب أمس، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.

يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الإسماعيلى في بطولة الدورى المصرى، يوم الأربعاء 10 مارس الجارى، بالمباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من البطولة المحلية، في اللقاء الذى يقام باستاد برج العرب حيث تم نقل مباراة الأهلى والإسماعيلى لبرج العرب بدلاً من استاد الإسكندرية.

المباراة التالية للأهلى ستكون يوم 16 مارس الجارى، حيث يلتقى الأحمر مع فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء في الكونغو.

ولا تتوقف مباريات الأهلى القادمة عند الإسماعيلى وفيتا كلوب فقط، بل يدخل الأهلى مواجهة أخرى أمام المريخ السودانى، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا أيضًا، في المباراة المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل.

وبعد أن يخوض الأهلى مباريات بدورى الأبطال، يعود للبطولة المحلية مرة أخرى عندما يلتقى مع الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والمقرر لها 16 أبريل المقبل.