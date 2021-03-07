شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يهدي الصقر أحمد حسن قميص وحذاء نادى بشكتاش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الصقر أحمد حسن، لاعب النادى الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق، على توجيه الشكر للفنان أحمد فهمي، بعد أن أهداه قميصه وحذاءه الذي يحمل اسمه أثناء لعبه لنادى بشكتاش التركى الذى احترف في صفوفه.

ونشر الصقر، صور تجمعه مع فهمي، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ظهرا فيها وهما يمسكان بقميص النادى التركى وحذاء باللون الأبيض، وكتب الصقر "هدية مقبولة منك يا فهمي جزمة الصقر وتيشيرت بشكتاش ربنا يديم المحبة والأخوة يا فهمي وكتر من الهدايا، وحمد الله على السلامة".

لعب الصقر لصالح نادى بشكتاش التركى من موسم 2003 وحتى موسم 2006، شارك فيهم في 105 مباراة وسجل 30 هدف في مختلف البطولات المحلية والقارية مع النادى التركى، لينقل بعدها لنادى أندرلخت البلجيكي في موسم 2006-2007.



احمد فهمي والصقر



احمد فهمي يهدي الصقر احمد حسم قميص يشكتاش

وكان قد حرص الصقر، منذ ايام، على ممازحة الثعلب حازم إمام وعماد متعب، من خلال صورة معهم داخل ملعب تنس، وكان برفقتهم سيد معوض، وجاءت الصورة بعد انتهاء مباراة تنس بين نجوم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابقين، وكتب أحمد حسن تعليقا على الصورة بانستجرام، "ننزل بالفيديوهات يا بسبس ولا ربنا حليم ستار الزوما ومتعب حبيبنا بردو واخواتنا".