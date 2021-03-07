شبانة يكشف موقف بواليا من تشكيل الأهلى وضم صلاح للمنتخب الأولمبى على تليفزيون الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى.

ويكشف محمد شبانة فى برنامجه، ومخاطبات شوقى غريب مع ليفربول لضم محمد صلاح للأولمبياد بعد القرعة، فضلاً عن قرار موسيمانى بشأن إحالة والتر بواليا لدكة الاحتياط.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.