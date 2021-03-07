شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر حسام البدرى قبل إعلان قائمة المنتخب لمباراتىّ كينيا وجزر القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويدخل الفراعنة معسكرا مغلقا يوم 20 مارس الجارى استعدادا للمباراتين يومىّ 25 و29 من نفس الشهر.

ج: استقر الجهاز الفني على استدعاء 26 لاعبا فى المعسكر المقبل تحسبا لأى إصابات مفاجئة بين اللاعبين.

ج: استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على استدعاء ستة محترفين هم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمود تريزيجيه نجم أستون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودى، وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي.

ج: تم الاستقرار على إعلان القائمة يوم 18 أو 19 مارس الجارى بعد انتهاء الجولة الأفريقية للأهلى والزمالك وبيراميدز، حيث ينطلق المعسكر يوم 20 من نفس الشهر.

ج: أعلن الجهاز الفني للمنتخب استبعاد كهربا من المعسكر المقبل بعد أزمته في الأهلى وإيقافه شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه.

ج: هناك أكثر من مركز يعانى من النقص العددى مثل مركز الظهير الأيمن والأيسر وقلب الدفاع.