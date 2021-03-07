شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية فى الأهلي غداً استعداداً لمواجهة الإسماعيلي بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سيجري مسحة طبية غدا، الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وبدأ الأهلي استعداده اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد خوض مباراة فيتا كلوب أمس.

وينتظر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، ظهور نتيجة مسحة كورونا غدا حتي يحدد اللاعبين الذين سيدخلون قائمة الفريق للقاء الإسماعيلي والتى يعول عليها الجهاز الفنى لحصد النقاط الثلاث من أجل السعى خطوة جديدة للوصول للقمة، بالإضافة إلى إعادة الأمور إلى نصابها بعد التعادل المخيب للآمال أمام فيتا كلوب الكونغولي.

الجهاز الفني للأهلى يضع خطته للقاء الإسماعيلى بناءً على نتائج المسحة حتى يطمئن على سلامة جميع اللاعبين الذين سيكونوا فى خطته للقاء.

موسيمانى ركز فى حديثه مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم على كيفية علاج الفرص الضائعة التى عاني منها الفريق في لقاء الأمس أمام فيتا كلوب والتى تسببت فى خسارة الفريق نقطتين مهمتين فى صراع الصعود لدور الثمانية بل إن فقدان النقطتين زاد من صعوبة موقف الفريق الذى بات فى المركز الثالث بالمجموعة.

وشرح موسيمانى للاعبى الأهلى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولى أمس باستاد القاهرة ببطولة أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتحدث موسيمانى مع لاعبى الأهلى حول ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة واللعب من لمسة واحدة واستغلال الفرص السهلة من أجل علاج ظاهرة الفرص المُهدرة التى عانى منها الأهلى فى مباراة الأمس وحرمته من الفوز.

وأغلق الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولى التى أقيمت أمس وبدأ استعداداته لمواجهة الإسماعيلي.