أفشة ضمن المرشحين لأفضل لاعب بجولة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتواجد في قائمة المرشحين من قبل كاف، محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي الذي يتنافس على لقب الأفضل مع كل من أيوب الكعبي لاعب الوداد المغربي، محمد بن رمضان لاعب الترجي التونسي وسيمون أوموسولا حارس مرمى فيتا كلوب الكونغولي.

وشهدت تلك الجولة تعادل الأهلي وفيتا كلوب بهدفين لكل منهما، بينما فاز الترجي التونسي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف (سجل بن رمضان هدفين)، كما نجح الوداد المغربي في على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد (سجل الكعبي هدفا).