مباشر بريميرليج.. ليفربول 0-1 فولهام.. ليمينا يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار يلا كورة الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وفولهام، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول مباراته ضد فولهام محتلا المركز السابع بجدول بريميرليج برصيد 43 نقطة بعد خسارته الأخيرة أمام تشيلسي بنتيجة 1-0، بينما يتواجد فولهام في المرتبة الثامنة عشر برصيد 23 نقطة.

ويفتقد ليفربول أمام فولهام خدمات مدافعه أوزان كاباك بعدما أعلن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، معاناة اللاعب التركي من مشكلة صغيرة عانى منها أمام تشيلسي، فيما يستعيد الفريق الإنجليزي خدمات لاعبه ديوجو جوتا.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، نيكو ويليامز، ناثينال فيليبس، ريس ويليامز، آندي روبيرتسون، جيني فينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا، محمد صلاح، ديوجو جوتا، شيردان شاكيري.

ويجلس السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء بجوار كل من أدريان، فابينيو، تياجو ألكانتارا، أوكسليد-تشامبرلين، كورتس جونز، تسميكاس، ديفوك أوريجي، وترنت ألكسندر-أرنولد.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..