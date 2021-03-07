مصدر لمصراوي: إصابة وحيد بتمزق في العضلة الخلفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي إصابة محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر بتمزق في العضلة الخلفية.

وتعرض وحيد للإصابة في الدقائق الأولى خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ولم يستطع وحيد استكمال المباراة ليخرج مبكرًا في الشوط الأول ويحل ياسر إبراهيم بدلًا منه.

وخضع اللاعب اليوم الأحد لأشعة أثبتت إصابته بمتزق في العضلة الخلفية بحسب ما أكد مصدر لمصراوي.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.