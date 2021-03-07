الخليج 365 يكشف كواليس أزمة "شارة قيادة" بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

كشف مصدر مسؤول في بيراميدز كواليس تطورات أزمة شارة القيادة في الفريق في ظل غياب القائد عبدالله السعيد، وسط اللغط الذي أثير حول أحقية مَن يحمل الشارة.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إن إدارة نادي بيراميدز كانت ترغب في منح شارة القيادة لشريف إكرامي المنضم للفريق هذا الموسم.

وأضاف: "لم يتقبل كل من عمر جابر وعلي جبر وأحمد توفيق ونبيل عماد دونجا الأمر كونهم الأقدم بين العناصر الحالية للفريق".

وتابع: "حدثت مشادة كبيرة بين اللاعبين والإدارة، وقرر مسؤولو النادي خصم نصف مكافأة الوصول إلى نهائي الكونفدرالية (15 ألف جنيه) من كل لاعب".

وأكد المصدر: "أحمد فتحي لم يطلب الشارة وانسحب من الأزمة في سلام".

وأتم قائلا: "شريف إكرامي تقبَّل الأمر، وعاد الترتيب إلى صحيحه بالأقدمية".

ويغيب عبدالله السعيد عن مواجهات بيراميدز في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليبدأ فترة التأهيل للعودة للمشاركة من جديد.

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني بصفة مؤقتة في الدوري المصري بعدما جمع 25 نقطة من 15 مباراة لعبها حتى الآن.