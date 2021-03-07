منتخب مصر يعلن السداسي المحترف لمعسكر كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيًا، المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل.

ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وشملت قائمة المحترفين 6 لاعبين كالتالي:

- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

- محمد النني (آرسنال الإنجليزي).

- أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي).

- محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي).

- أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني).

- مصطفى محمد (جالطة سراي التركي).

وقال محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، إنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلي رحلة الفريق المسافرة إلي نيروبي يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 مارس الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية.