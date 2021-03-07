تشكيل ليفربول أمام فولهام.. صلاح أساسيا وماني بديلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة فولهام ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول مباراته ضد فولهام محتلا المركز السابع بجدول بريميرليج برصيد 43 نقطة بعد خسارته الأخيرة أمام تشيلسي بنتيجة 1-0، بينما يتواجد فولهام في المرتبة الثامنة عشر برصيد 23 نقطة.

ويفتقد ليفربول أمام فولهام خدمات مدافعه أوزان كاباك بعدما أعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز معاناة اللاعب التركي من مشكلة صغيرة عانى منها أمام تشيلسي، فيما يستعيد الفريق الإنجليزي خدمات لاعبه ديوجو جوتا.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز، فيليبس، ريس ويليامز، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيني فينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، شيردان شاكيري.

بينما جلس ساديو ماني على مقاعد البدلاء بجوار كل من أدريان، فابينيو، تياجو ألكانتارا، أوكسليد-تشامبرلين، كورتس جونز، تسميكاس، ديفوك أوريجي، وترنت الكسندر-أرنولد.