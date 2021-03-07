طبيب الأهلي يعلن.. جاهزية صلاح محسن.. وتعافي أكرم قبل لقاء الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد خوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي أمس.

وكان الأهلي قد تعادل أمس السبت أمام فيتا كلوب الكونغولي بنتجية 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني، عقد جلسة مع لاعبي الفريق، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي.، كما حرص موسيماني على عقد جلسة مع جونيور أجايي لتحفيز اللاعب.

وفي سياق متصل، انتظم أكرم توفيق، لاعب في مران الفريق الجماعي، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إن أكرم توفيق تعافى من آلام "أنكل" القدم التي حرمته من المشاركة في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، مضيفًا أن اللاعب بات جاهزا طبيا، كما أكد الطبيب أن صلاح محسن لاعب الفريق تعافى من الإصابة في العضلة الأمامية.

جدير بالذكر أن الفريق سيجري مسحة طبية غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.