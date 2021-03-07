عبد الحفيظ يتحدث عن: موقف كهربا.. موعد عودة معلول.. وغياب الـVAR بـ"الأبطال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق وضع نفسه في موقف صعب بعد التعادل أمام فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا، مضيفًا أن علي معلول الظهير الأيسر للفريق قد ينضم للتدريبات الجماعية اليوم أو غدًا الاثنين.

وتعادل الأهلي بنتيجة 2-2 أمام فيتا كلوب خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الحريف" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عبد الحفيظ: "وضعنا أنفسنا في موقف ليس سهلا، موقفنا بات صعبا بعد الخسارة أمام سيمبا بهدف بالجولة الثانية ثم التعادل أمام فيتا كلوب 2-2 بالجولة الثالثة".

وأضاف: "لم يكن يومنا، احتسب علينا ركلة جزاء ليست ركلة جزاء (من الحاجات اللي تشل) غياب تقينة الفيديو في الأدوار الأولى من البطولة. وفي النهاية الوضع مازال في أيدينا، مثلما وضعنا أنفسنا في دائرة صعبة علينا أن نخرج أنفسنا منها".

وعن إصابة محمود وحيد، قال: "وحيد يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية، سيخضع لأشعة اليوم وبناء عليه سيتم تحديد حجم الإصابة ومدة الغياب".

وبسؤاله عن موعد مشاركة علي معلول في التدريبات الجماعية، قال: "معلول قد ينضم للتدريبات الجماعية اليوم أو غدًا".

وعن محمود كهربا، قال: "أغلقنا صفحة كهربا. اتخذنا قرارا وانتهى الأمر، هو الآن يتدرب بشكل منفرد ويخضع لبرنامج تأهيلي مع أخصائي التأهيل بالنادي".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته قائلا: "لدينا مباراة هامة مقبلة أمام الإسماعيلي، بعدها سنبدأ الاستعدادات لمباراة فيتا كلوب بالجولة الرابعة".