شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يصرف مكافآة ضخمة للاعبيه عقب الفوز على الشباب بالدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن إدارة نادي الاتحاد سلّمت مكافأة الفوز على فريق القادسية في الجولة الـ 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بواقع 30 ألف ريال لكل لاعب، وذلك في إطار خطة التحفيز التي وضعتها إدارة النادي وفقًا للائحة الداخلية في النادي.

وقالت الصحيفة، إن إدارة أنمار الحائلي واصلت على خطتها في الانتظام لصرف مكافآت الفوز في مباريات الدوري، حيث وصلت مجموع المكافآت من بعد مواجهة النصر نهاية الدور الأول، إلى نحو 200 ألف ريال لكل لاعب.

وكانت إدارة النادي منحت مكافآت فوز للاعبين في بعض المباريات الصعبة والتي انتهت بالتعادل، كون الفريق قدم مستويات متميزة.