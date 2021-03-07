شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أرفض رحيل باتشيكو بعد ثلاثية الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، أنه ضد رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي من الزمالك من تدريب القلعة البيضاء.

وهناك أصوات بتطالب برحيل باتشيكو من تدريب الزمالك بعد خسارة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأزم موقف الفريق في المجموعة.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر إذاعية: «أرفض رحيل باتشيكو عن تدريب الزمالك في الوقت الحالي، بسبب ضيق الوقت، وستكون هناك صعوبة في اختيار مدرب جديد في وسط الموسم».

وأضاف: «من الأفضل استمرار باتشيكو، للحفاظ على استقرار الفريق»، مضيفًا :«المدرب البرتغالي مطالب بتثبيت مركز رأس الحربة والاعتماد عليه بشكل أساسي وعدم إجراء تعديلات كثيرة في هذا المركز».

وواصل: «أرفض مشاركة المغربي حميد أحداد في مركز رأس الحربة الصريح هذا ليس مركزه ولا يجيد اللعب به، هناك اكثر من لاعب بالزمالك يستطيع اللعب في مركز رأس الحربة، على رأسهم مروان حمدي وسيف الجزيري وأسامة فيصل».