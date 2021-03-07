شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي يشهد جلسة موسيماني مع اللاعبين ومشاركة أكرم توفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد ملعب التتش بالنادي الأهلي مران الفريق الأول لكرة القدم، ظهر اليوم الأحد، وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وشهدت الجلسة الحديث عن عن بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق الأهلي استعدادًا لمباراة الإسماعيلي والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك أكرم توفيق في مران الأهلي الجماعي عقب تعافيه من الإصابة بـ «انكل القدم» والتي حرمته من المشاركة في المران الأخير للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب.

كما حفز موسيماني لاعبه جونيور أجايي للتركيز بصورة أكبر في مباريات الأهلي القادمة.

وأغلق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل (2-2)، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.