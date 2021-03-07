إكرامي: هناك حملة موجهة ضد شريف ورمضان بعد الرحيل عن الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: هناك حملة موجهة ضد شريف ورمضان بعد الرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يستحق الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول، الذي سينطلق 20 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات أمم أفريقيا.
وقال إكرامي، في تصريحات تليفزيونية: «شريف، يقدم مستوى مميز للغاية مع نادي بيراميدز، هذا الموسم، ويستحق الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل».
وأضاف: «يجب ضم ثلاث حراس أصحاب خبرات كبيرة، احنا مش في مدرسة، لكي نقوم بضم حارس صغير في السن، ليحصل على خبرات، ده منتخب مصر».
وأكمل: «كلنا رأينا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، أن عصام الحضري، الحارس الثالث، هو الذي شارك في البطولة بعد إصابة شريف إكرامي وأحمد الشناوي».
وتابع :«محمد الشناوي ومحمد أبو حبل وشريف إكرامي، هم الذين يستحقون الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل».
واختتم: «هناك حملة موجهة ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي، الجميع يعلم أن هناك لجان إلكترونية تهاجم الثنائي منذ انتقالهما لبيراميدز ورحيلهما عن النادي الأهلي».
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