شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: هناك حملة موجهة ضد شريف ورمضان بعد الرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يستحق الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول، الذي سينطلق 20 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات أمم أفريقيا.

وقال إكرامي، في تصريحات تليفزيونية: «شريف، يقدم مستوى مميز للغاية مع نادي بيراميدز، هذا الموسم، ويستحق الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل».

وأضاف: «يجب ضم ثلاث حراس أصحاب خبرات كبيرة، احنا مش في مدرسة، لكي نقوم بضم حارس صغير في السن، ليحصل على خبرات، ده منتخب مصر».

وأكمل: «كلنا رأينا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، أن عصام الحضري، الحارس الثالث، هو الذي شارك في البطولة بعد إصابة شريف إكرامي وأحمد الشناوي».

وتابع :«محمد الشناوي ومحمد أبو حبل وشريف إكرامي، هم الذين يستحقون الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل».

واختتم: «هناك حملة موجهة ضد شريف إكرامي ورمضان صبحي، الجميع يعلم أن هناك لجان إلكترونية تهاجم الثنائي منذ انتقالهما لبيراميدز ورحيلهما عن النادي الأهلي».