«داماك» تنظم أول سباق للدراجات الهوائية

دبي -"الخليج"

كشفت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر في المنطقة، عن تنظيمها أول سباق للدراجات الهوائية على الإطلاق في 19 مارس 2021 في مجتمع أكويا، الذي يعد الأضخم ضمن المحفظة العقارية للشركة.

ويفتح سباق داماك، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، باب المشاركة أمام الجميع من مختلف الأعمار، حيث يضم سباقاً مخصصاً للكبار يمتد لمسافة 60 كيلومتراً خارج محيط المجتمع السكني، وآخر منفصل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 15 عاماً، ويمتد لنحو 6.8 كيلومتراً.

وتشمل أجندة الفعالية أنشطة منفصلة لفئتي الرجال والسيدات، ومثلها للمواطنين الإماراتيين من كلا الجنسين، وسيحظى الفائز بكل فئة بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف درهم إماراتي، بالإضافة إلى قسيمة ذهبية وكأس وميدالية. بينما سيحصل أصحاب المركز الثاني عن كُلّ فئة بكؤوس وميداليات. كما ستوزع على الفائزين وأصحاب المركز الثاني عن فئة الأطفال مجموعة من الكؤوس والميداليات أيضاً.

وأصدر مجلس دبي الرياضي بياناً خاصاً، جاء فيه: «تعزز دبي مكانتها الرائدة بوصفها وجهة عالمية لفعاليات الدراجات الهوائية للمحترفين والهواة ومحبي المغامرات. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المرافق الاستثنائية التي توفرها الإمارة لعشاق هذه الرياضة، والتي تشمل المسارات المخصصة للدراجات في مختلف أنحاء المدينة والمسارات الجبلية التي تستقطب محبي التشويق والمغامرة في منطقة حتا».

وأضاف البيان: «يشهد مجتمع راكبي الدراجات الهوائية في الدولة نمواً سريعاً، ويعد سباق داماك إضافة جديدة متميّزة إلى أجندة دبي الرياضية المجتمعية المتنوعة، وبمثابة هدية خاصة لمحبي ركوب الدراجات الهوائية. إنها مبادرة جديدة تستحق الاهتمام، لاسيما وأنها تقام في واحدٍ من أكثر المجتمعات السكنية نشاطاً في دبي، حيث يسعدنا في مجلس دبي الرياضي التعاون مع داماك العقارية لتنظيم هذه الفعالية، وتقديم تجربة لا تُنسى لجميع محبي ركوب الدراجات الهوائية بمختلف أعمارهم».

وقال علي سجواني، مدير عام العمليات التشغيلية في داماك العقارية: «يُعد هذا المجتمع السكني الموقع الأمثل لاستضافة سباق الدراجات الهوائية، نظراً لأجوائه الهادئة بعيداً عن صخب المدينة وازدحامها. وسيحظى المشاركون أثناء السباق بفرصة التعرف على مختلف المواقع ضمن المجتمع، وما يحتويه من منتزهات خضراء فسيحة وبحيرات رائعة».

هذا ويتم تنظيم سباق داماك للدراجات الهوائية 2021 مع الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بالصحة والسلامة والمعتمدة لدى مجلس دبي الرياضي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. كما سيوجد فريق طبي متكامل في موقع الفعالية للتدخل في الحالات الطارئة.