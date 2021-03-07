شافي يحلق بالجائزة الكبرى المصغرة لقفز الحواجز

العين: "الخليج"

حلق الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «سيباليا»، بالمركز الأول لمنافسة الجائزة الكبرى المصغرة برعاية لونجين، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، والتي احتضن فعالياتها نادي العين للفروسية واختتمت السبت، برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.

وتوج الفارس الأيرلندي جاك رايان على صهوة جواده «كيه بي اس ميجور بلاير» بكأس الجائزة الكبرى في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين،، وشارك فيها 96 فارساً وفارسة من 18 دولة بصحبة 170 خيلاً.

وشارك 35 فارساً وفارسة في منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافسوا على اللقب وجوائز مالية بقيمة 133.600 درهم.

وفاز بلقب البطولة الفارس الأيرلندي الشاب جاك رايان (19 سنة)، في إكمال التمايز بالجواد «كيه بي اس ميجور بلاير» في زمن سريع بلغ 40:70 ثانية.

وكانت المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى، من جولة واحدة وجوائزها 131.600 درهم، على حواجز (145) سم، شهدت مشاركة 52 فارساً، وأكملها دون خطأ 12 فارساً، وحاز الصدارة الفارس الأردني إبراهيم بشارات بالفرس «آستوش».

وكان الفارس البريطاني عصام الزبيبي بالجواد «كواترو 3»، قد افتتح انتصارات البطولة، وأحرز المركز الأول في أولى المنافسات الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 125 سم.

وكسب فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني في منافسة المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وحاز الفارس علي أحمد الجنيبي بالفرس «كوتشيت» المركز الأول، ونال المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي مع الفرس «سيباليا».

وفي منافسة من مرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، حصل على المركز الأول الفارس البريطاني عصام زبيبي بالجواد «كواترو 3»، وفي المنافسة المحلية الثانية من مرحلتين، وارتفاع حواجز تراوح بين 115 ـ 120 سم، حصل على المركز الأول الفارس عيسى عمران العويس بالجواد «تريسور» من إسطبلات الصافنات.

وفي فئة الخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، فاز بالمركز الأول الفارس مبارك مندو مع الفرس «جاسمين» (7 سنوات).

وشهد منافسات البطولة وقام بتتويج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام النادي، رئيس البطولة، وقال: «سعداء بعودة البطولات الدولية إلى ميادين النادي، ومقدرين للجهود التي بذلتها اللجان وتنظيم البطولة بهذا المستوى مع التزامها بكامل التوجيهات الاحترازية بشأن جائحة كورونا وسلامة الجميع منها، وعلى الرغم من افتقار البطولة للجمهور، فإن مشاركة الفرسان كانت جيدة، وخرج الجميع منها بفوائد كثيرة في ظل الظروف التي تعيشها دول العالم بسبب «كوفيد- 19»».

وأضاف: «كانت فرصة الاحتكاك والتنافس واكتساب المزيد من الخبرات سانحة أمام فرسان القفز من دولة الإمارات، أمام هذه الكوكبة من خيرة الفرسان، نبارك لجميع الفائزين وحظاً أوفر لبقية الفرسان، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من البطولات، وبأعلى المستويات، وتذليل كافة الصعوبات وتسخير كل الإمكانيات المتوفرة بالنادي لصالح البطولات والفرسان المشاركين فيها، مع الأخذ في الاعتبار بملاحظاتهم الهادفة إلى تطوير البطولات الدولية التي تقام على ميادينه».

