شكرا لقرائتكم خبر عن موريبا: سآخذ ذكرى الهدف إلى القبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر إيلايس موريبا (18 عاماً) لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول في مباراة الفوز على أوساسونا 2-صفر، وسجل موريبا المولود في غينيا والحاصل على الجنسية الإسبانية الهدف الثاني لبرشلونة بعد نزوله في الشوط الثاني بفضل تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال: «أحب التسديد، لا أعرف كيف سددت الكرة بقدمي اليسرى، لكنها هزت الشباك ولله الحمد. لن أنسى هذه اللحظة في حياتي وستظل في ذاكرتي وسآخذ ذكراها إلى القبر، نصحني المدرب بالتسديد فور وجود فرصة وقد فعلت، تعلمت الكثير في لاماسيا وكنت محظوظاً جداً، وعليّ أن أشكر والديّ أيضاً لأنهما علماني جيداً وأهدي هذا الهدف لهما». موريبا من أكاديمية لاماسيا ويوجد شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو، وارتأى المدرب الهولندي كومان السماح لبعض شباب الرديف باللعب مع الفريق الأول وأثنى عليه، وقال: «إيلايس سجل هدفاً رائعاً وهو يتطور بشكل مميز، عندما يشارك من الدكة يمنح الفريق شيئاً مختلفاً، يستحق كل دقيقة يلعبها رغم صغر سنه».(وكالات)