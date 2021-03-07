شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقف صلاح محسن من مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية صلاح محسن لاعب الفريق وتعافيه من الإصابة فى العضلة الأمامية، قائلا، «اللاعب يشارك بقوة فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة».

صلاح محسن أجرى أشعة يوم 14 فبراير الماضى أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية، ونفذ البرنامج العلاجى والتأهيلى على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة".

وأصبح صلاح محسن جاهزاً للمشاركة فى لقاء الأهلى أمام الإسماعيلي المقرر له 10 مارس الجارى ليحاول المساعدة فى حل أزمة اهدار الفرص التي عانى منها الفريق الفترة الأخيرة، خاصة أمام فيتا كلوب الكونغولي أمس بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد فاصل من إهدار الفرص.

الجهاز الفنى للأهلى بقيادة موسيمانى ينوى الدفع بصلاح محسن فى جزء من لقاء الإسماعيلى حتي يكون جاهزاً لقيادة هجوم الأهلى أمام فيتا كلوب بالجولة الرابعة من دور المجموعات والتى يحتاج المارد الأحمر للفوز بها من أجل الحفاظ على فرصته فى الصعود لدور الـ 8.