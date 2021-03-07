شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفع شعار "لا وقت للراحة" بعد تعادل فيتا كلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، جمهورها من جميع أنحاء العالم، بجانب من تدريبات الفريق اليوم، على ملعب مختار التتش، من أجل الاستعداد للمباريات القادمة، بعد تعادل الفريق أمس في المباراة المثيرة التي جمعته أمام نادى فيتا كلوب، وانتهت بنتيجة 2-2.

ورفعت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، شعار "لا وقت للراحة" في وصف أداء اللاعبين في التدريبات اليوم على ملعب مختار التتش في الجزيرة، وكتبت عبر موقع تويتر :" لا وقت للراحة، لقطات من تدريب فريقنا بملعب التتش اليوم".



تدريبات الاهلى اليوم



جانب من مران الاهلى اليوم

وبدأ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، مران اليوم بمحاضرة خاصة مع لاعبى الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وشرح موسيمانى للاعبى الأهلى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولى أمس باستاد القاهرة ببطولة أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.



على معلول يشارك فى التدريبات



مران الاهلى اليوم فى التتش

وتحدث موسيمانى مع لاعبى الأهلى حول ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة واللعب من لمسة واحدة واستغلال الفرص السهلة من أجل علاج ظاهرة الفرص المُهدرة التى عانى منها الأهلى فى مباراة الأمس وحرمته من الفوز.

وأغلق الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولى التى أقيمت أمس وبدأ استعداداته لمواجهة الإسماعيلي.