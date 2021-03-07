شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. نقل مباراة الأهلى والإسماعيلى إلى ملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة نقل مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة من الأسبوع الـ12 بالدورى العام والمقرر لها الأربعاء المقبل إلى ملعب برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.

وأعلن اتحاد الكرة، فى وقت سابق، جدول مباريات الدورى حتى الأسبوع الـ21 من عمر الدورى المصرى هذا الموسم، وتضمن إقامة المباراة باستاد الإسكندرية بعد موافقة الجهات الأمنية، قبل أن يتم نقل المباراة إلى برج العرب.

وأخطر اتحاد الكرة ناديى الأهلى والإسماعيلى بنقل المباراة رسميا إلى برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية، حتى يتمكن الفريقان من ترتيب كافة الأمور الخاصة بحجز الفنادق وغيرها قبل المباراة بفترة كافية.

ويحتل النادى الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد لعب 10 مباريات، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

على صعيد متصل، عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع جونيور أجايى لاعب الفريق على هامش مران الفريق اليوم الأحد، لتحفيز اللاعب والحديث معه عن بعض الأمور الفنية، في إطار استعدادات الأهلى لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ بيتسو موسيمانى مران اليوم بمحاضرة خاصة مع لاعبى الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلى، وشرح موسيمانى للاعبى الأهلى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولى أمس باستاد القاهرة ببطولة أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتحدث موسيمانى مع لاعبى الأهلى حول ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة واللعب من لمسة واحدة واستغلال الفرص السهلة من أجل علاج ظاهرة الفرص المُهدرة التى عانى منها الأهلى فى مباراة الأمس وحرمته من الفوز.

وأغلق الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولى التى أقيمت أمس وبدأ استعداداته لمواجهة الإسماعيلي.