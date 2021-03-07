شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الأكسجين يثير قلق جهاز المنتخب قبل مواجهة كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو المنتخب الوطنى أن الوضع فى كينيا حالياً مطمئن، من حيث أعداد إصابات فيروس كورونا، لكن مستوى الأكسجين قليل وهو ما يؤثر على تنفس لاعبى الفراعنة خلال مواجهتهم مع كينيا يوم 25 مارس الجارى في الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا.

وأوضح مسؤولو منتخب مصر أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام البدرى، يضع فى حساباته مسألة انخفاض مستوى الأكسجين من خلال مطالبة لاعبى الفراعنة بعدم بذل جهود مضاعفة فى المباراة وتوزيع مجهودهم على مدار الـ90 دقيقة.

وعقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اجتماعا مع محمد بركات مدير المنتخب فى مقر الاتحاد مؤخرا، عرضا بعده إجراءات سير المعسكر المغلق ومتابعة الاستعدادات الخاصة برحلة الفريق إلي نيروبي على اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الحالي ضمن الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، حيث يتوجه إلى كينيا على متن طائرة خاصة لتوفير كل سبل الدعم والراحة واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لجميع أفراد البعثة.

وكان المدير الفني قد تابع كافة الجهود المبذولة من قبل الجهاز الإداري بقيادة محمد بركات ومعه مينا سامح وعلي محمد علي وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها بتوفير ملاعب التدريب التي سيخوض عليها المنتخب مرانه خلال فترة تواجده في كينيا واختيار فندق الإقامة بالقرب من ملعب المباراة والتأكد من عزل البعثة في طابق بعيد عن أي نزلاء وأيضا مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي سلامة الجميع.