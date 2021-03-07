شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية من موسيماني لـ أجايي فى مران الأهلي استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع جونيور أجايى لاعب الفريق على هامش مران الفريق اليوم الأحد، لتحفيز اللاعب والحديث معه عن بعض الأمور الفنية، في إطار استعدادات الأهلى لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ بيتسو موسيمانى مران اليوم بمحاضرة خاصة مع لاعبى الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلى، وشرح موسيمانى للاعبى الأهلى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولى أمس باستاد القاهرة ببطولة أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتحدث موسيمانى مع لاعبى الأهلى حول ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة واللعب من لمسة واحدة واستغلال الفرص السهلة من أجل علاج ظاهرة الفرص المُهدرة التى عانى منها الأهلى فى مباراة الأمس وحرمته من الفوز.

وأغلق الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولى التى أقيمت أمس وبدأ استعداداته لمواجهة الإسماعيلي.