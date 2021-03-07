شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: إصرار موسيماني على بواليا مع إهدار الفرص يدمر 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم النادى الأهلى السابق، أن النادى الأهلى يعانى من أزمة حقيقية فى إهدار الفرص ويجب وضع حل سريع لها لأن مباريات دورى أبطال أفريقيا لا تحتمل هذا الأمر، وقال ملك الـ 90 فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" مع حازم إمام، "من كثرة إهدار الفرص بالأمس قلت طب ما أرجع ألعب تانى"، ليس بواليا فقط، ولكن جميع الفرص، وهذا فى الكثير من المباريات وليس أمام فيتا كلوب فقط، وبواليا متوتر ومضغوط وتصرفاته حتى فى الانفراد الذى أهدره خاطئ جداً.

وأضاف متعب، بواليا دخل التشكيل على حساب محمد شريف الذى كان يسير بشكل جيد جداً ويسجل، ولذلك كان يتوتر فى كل مباراة لعدم تسجيه الأهداف، ولازم يقيم نفسه ويعالج المشاكل، محمد شريف مش مهاجم ولكن عندما يشارك يسجل، وأرى فى الوقت الحالى أجايى يمكنه لعب دور المهاجم بشكل جيد وهو أيضاً الأكثر خبرة.

وأشار القناص إلى أن الأهلى يجب أن يعالج أزمة إهدار الفرص والفريق قادر على تخطى تلك المرحلة، فالأهلى دائماً يواجه هذه الظروف ولديه الخبرة على تخطيها، وأرشح أجايى وشريف ومروان محسن لقيادة الهجوم فى المباراة المقبلة.

وعن إصرار موسيمانى على مشاركة بواليا قال متعب، "موسيمانى إذا واصل الاعتماد على بواليا مع إهداره للفرص وتسبب هذا فى خروج الأهلى من أفريقيا فهذا ينهى اللاعب تماماً، لذا يجب أن يحد موسيمانى خطته، إذا كان سيلعب على المساحات أمام فيتا كلوب فالأفضل محمد شريف لسرعته، وإن كان سيركز على اللعب الهجومي، فأمامه مروان محسن وأجايى.

وأشار متعب إلى أنه إذا بدأ ببواليا رغم تألق هذا الثلاثى فسيفقد اللاعبين الأربعة، وأعتقد أن موسيمانى لديه ذكاء للتعامل مع الموقف.

واختتم القناص تصريحاته قائلا، "خطأ رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب كان كارثيا لأنه غير نتيجة المباراة، ومن الوارد سقوط الحكم فى الأخطاء لكن ليس بهذا الشكل.

وتربع سيمبا التنزانى على عرش الصدارة في مجموعة الأهلي بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما احتل فيتا كلوب المركز الثانى وتراجع الأهلى للمركز الثالث بينما تذيل المريخ السودانى مجموعته.

ويخوض الأهلى 3 مواجهات أخيرة فى دور المجموعات، حيث يخرج لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو، ثم يلتقى المريخ السودانى فى السودان، ويعود أخيراً إلى القاهرة لمواجهة سيمبا التنزانى.