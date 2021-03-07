شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ فى الزمالك لدراسة موقف الفريق والجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز ستعقد اجتماعًا طارئًا اليوم، لدراسة موقف الفريق والجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو.

وأضاف سالم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أعضاء اللجنة ولجنة الكرة سيعقدون اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة، لدراسة موقف الفريق والجهاز الفنى من كافة الجوانب واتخاذ القرارات التى تصب فى مصلحة الزمالك، وإنقاذ الموقف، خاصة بعدما تأزم موقف الفريق فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك من الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد رادس فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى الأبطال.

وأصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة بـ 7 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى بـ 5 نقاط، والزمالك الثالث بنقطتين، ويقع تونجيث السنغالى فى المؤخرة بنقطة واحدة.

ويوجد أمام الزمالك 3 سيناريوهات حتى يتمكن من التأهل لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، ويأتى السيناريو الأول، فى حال فوز الزمالك بجميع مبارياته المقبلة يحصد الفريق الأبيض 9 نقاط ويرفع رصيده للنقطة 11، ويتأهل معها مباشرة إلى ربع نهائى دورى الأبطال، والفرصة لا تزال فى يد الفريق الأبيض، خاصة أنه سيخوض مباراتين من ضمن الثلاث مباريات على أرضه بالقاهرة، وبذلك يحسم الأبيض تأهله بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

وطبقًا للسيناريو الثانى سيكون على الفريق الأبيض حصد 7 نقاط، عن طريق الفوز فى كلتا مباراتيه بالقاهرة أمام تونجيث والترجي، والتعادل الإيجابى مع المولودية بالجزائر، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، مقابل أن ينتظر خسارة مولودية الجزائر لإحدى مبارياته أمام تونجيث أو الترجى ليتجمد رصيد الفريق الجزائرى عند النقطة 9 نقاط، ولكن الفريق الأبيض سيتأهل عن طريق تفوقه فى المواجهات المباشرة.

ويأتى السيناريو الثالث فى حال فوز الزمالك إحدى مباراتيه فى القاهرة أمام الترجى أوتونجيث، وخسارة المباراة الأخرى سيحصد 3 نقاط وسيكون الفريق الأبيض مطالباً بالفوز على المولودية بالجزائر ليحصد 6 نقاط فقط ويرفع رصيده إلى النقطة 8، وهذا سيتطلب خسارة المولودية أمام الترجى أوتونجيث ليتوقف رصيده عند النقطة 8 ومعها يتأهل الزمالك بالمواجهات المباشرة أيضاً.