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برة الملعب.. سلمى مكاوى لاعبة اليد: هوايتى الشطرنج وبحب فيروز

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سلمى مكاوى" لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.


ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

الشطرنج.


ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

 

بيكاتا بالمشروم.

 

من نجمك المفضل؟

 

توم هانكس.

 

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سلمى مكاوى


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سلمى مكاوى مع والدتها 

 


من مطربك المفضل؟

 

فيروز.


لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

 

لاعبة شطرنج . 


لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

 

 على حسب الموقف ولكننى أفضل التجاهل.


مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها؟ 

 

 مفيش حد معين. 


بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال أكتر.


تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

 

شخص رياضى أفضل.

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