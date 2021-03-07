شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: أسامة فيصل يستحق فرصة فى هجوم الزمالك.. وأفريقيا لسه فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن أسامة فيصل المهاجم الصاعد بالقلعة البيضاء يستحق الحصول على فرصة فى قيادة الهجوم الأبيض خلال المرحلة المقبلة، وقال طارق يحيى فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، الزمالك لم يستغل الفرص التى أتيحت له فى الشوط الأول 3 فرص، والترجى سجل 3 أهداف من 3 فرص فقط، والمباراة انتهت إكلينيكياً بعد طرد فتوح، وأصبحت تسير فى اتجاه واحد، وكان من المفترض بين الشوطين تغيير عبد الله جمعة.

وتربع الترجى التونسى على عرش مجموعة الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا بعد ثلاثيته فى شباك القلعة البيضاء، برصيد 7 نقاط، بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.

وأضاف طارق يحيى، فتوح حصل على إنذار وقد يحصل على الآخر يجب أن تأخذ بالأسباب وطريقة الهدف الأول للزمالك عندما ذهب ليأخذ الكرة كانت عصبية لأنه تسبب فى الهدف الأول هو لاعب مضغوط وكان يجب أن تخفف الضغط عنه.

وتابع نجم الزمالك السابق، لا أعرف سبباً لإهدار الأهداف، هدف الترجى دخل خلال استحواذنا على المباراة بشكل كامل ووصولنا بفرص خطيرة جداً، التغيير الكثير فى مركز رأس الحربة يخلق نوعا من عدم الثقة، وهناك أمر محير لباتشيكو هل يلعب بالجزيرى أم مروان، خاصة أن الجزيرى لا يلعب فى أفريقيا، هذا خلق له نوعا من التوتر.

وعن أسامة فيصل قال طارق يحيى، فى رأيى أن المدرب لو منح الفرصة لأسامة فيصل سيكون الأمر أفضل بكثير، وخروج مروان خارج الـ 18 فى ظل عدم وجود سوى لاعبين فقط هذا لا أستطيع استيعابه، ولكن فريق الزمالك لو ركز فى الملعب سيكون له شأن آخر وهيكسب أى حد، عندما تستقبل هدفين بنفس الطريقة هذا لا يحدث مع فريق بحجم الزمالك.

واختتم طارق يحيى قائلا، لا أؤيد رحيل باتشيكو حالياً يجب أن يحصل على فرصته كاملة، وبطولة أفريقيا مازالت فى الملعب وأمامك 6 نقاط على أرضك ولا مفر عن الفوز على المولودية أو التعادل معه خارج مصر من أجل التأهل، ولكن يجب التركيز على مباراة الترجى أولاً لأنهم يلعبون خارج أرضهم بشكل أفضل ويتحررون من الضغوط.