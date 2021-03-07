شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يشارك فى مران الأهلي بعد تعافيه من آلام الأنكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أكرم توفيق، لاعب الأهلي، فى مران الفريق الجماعى ظهر اليوم، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالفريق، إن أكرم توفيق تعافى من آلام «أنكل» القدم التى حرمته من المشاركة فى مران الفريق الأخير قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولى أمس ببطولة أفريقيا، وأن اللاعب بات جاهزاً طبياً، وشارك اليوم فى المران الجماعي.

وعن مباراة فيتا كلوب، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، أن ما حدث من فريقه فى مباراته ضد فيتا كلوب الكونغولى التى جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا عبارة عن دراما، ولم ير فى عمره مباراة كهذه المباراة، ولكن هذه هى كرة القدم، ولابد من تقبل ذلك.

وقال موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة فريقه ضد فيتا كلوب الكونغولي والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، إن المباراة كانت سريعة فى أحداثها، وكنا نسأل أنفسنا كم فرصة كانت متاحة التسجيل أهداف، ولكن ذلك جزء من كرة القدم وشىء محزن.

وأضاف، ليست لدينا فرص سوى الفوز على فيتا كلوب فى الكونغو؛ لأننا وضعنا أنفسنا فى موقف صعب واثق فى فريقى وعلينا الانتظار لمعرفة نهاية دور المجموعات، مشيرا إلى أنه لا يلعب بوالتر بواليا طول الوقت، وآخر مرة لعب بمحمد شريف ولم يسجل أهدافا، ومن السهل أن نتحدث عن بواليا، ولكن لا نرغب فى خسارته، رافضا الحديث عن التحكيم، ولم نخسر بسبب الحكم ولكن بسبب إضاعة الفرص.