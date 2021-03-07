شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشرح للاعبى الأهلي أزمة الفرص المهدرة أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، مران اليوم بمحاضرة خاصة مع لاعبى الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وشرح موسيمانى للاعبى الأهلى الأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولى أمس باستاد القاهرة ببطولة أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتحدث موسيمانى مع لاعبى الأهلى حول ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة واللعب من لمسة واحدة واستغلال الفرص السهلة من أجل علاج ظاهرة الفرص المُهدرة التى عانى منها الأهلى فى مباراة الأمس وحرمته من الفوز.

وأغلق الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولى التى أقيمت أمس وبدأ استعداداته لمواجهة الإسماعيلي.

على صعيد آخر، يواجه على معلول، ظهير أيسر الفريق، شبح مواصلة الغياب عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى المقبلة فى بطولة الدورى لعدم اكتمال شفائه بنسبة نهائية من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية.

ورغم أن على معلول أنهى برنامجه التأهيلى وسيكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبت الجماعية فى غضون أيام، إلا أن اللاعب لن يكون جاهزاً للمشاركة فى مباراة الإسماعيلي.

ويفضل الجهازان الفنى والطبى للأهلي عدم التسرّع فى الدفع بالدولى التونسى أمام الاسماعيلى الأربعاء المقبل فى الدورى حتى لا تتفاقم إصابته، ويعانى معلول من إصابة بشد فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ بمونديال الأندية الأخير بقطر.