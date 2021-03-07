شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني ينفعل على لاعبي الاهلى ويهدد المتخاذلين بالاستبعاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادي الاهلى رسالة قوية للاعبي الفريق داخل غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة فيتا كلوب الكونغولي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا مساء أمس.

حيث كشف مصدر قريب من المدير الفني للنادي الاهلى أن موسيماني انفعل بشدة على اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس بسبب إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، وظهورهم بمستوى متواضع خلال المباراة وغياب التركيز والتمركز الصحيح داخل الملعب.

وقال المصدر: إن موسيماني هدد لاعبي الاهلى بالاستبعاد عن المشاركات الرسمية وحتى تصل للاستبعاد من التدريبات أيضا في حالة استمرار حالة التوهان التي كانوا عليها خلال مباراة فيتا.

وخص المدير الفني اللاعبين والتر بواليا ومجدي قفشة وحسين الشحات لإهدارهم فرصا عديدة خلال المباراة.

وأمهل المدير الفني للنادى الاهلى «بحسب المصدر» لاعبيه برد اعتبارهم أمام الإسماعيلي في المباراة المقبلة مؤكدا لهم: من لا يريد اللعب تحت قيادتى فليعلنها ومن يريد الاستمرار في التشكيل الأساسي والمباريات فعليه الرد في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

كان موسيماني كشف أن مباراة فيتا كلوب شهدت أحداثا يشاهدها لأول مرة، أبرزها كمية الفرص المهدرة من قبل اللاعبين وتراخي الدفاع أمام هجوم المنافس بصورة أدهشته فضلا عن غياب التركيز عن معظم لاعبي فريق الاهلى.