شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إنشاء ملاعب بـ 11 مركز شباب فى الإسكندرية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية عن موافقة وزارة الشباب والرياضة، على إنشاء ملاعب خماسية وأكريلك وقانونية، في 11 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأوضحت أن ذلك يأتى في إطار الاهتمام الذي توليه وزاره الشباب والرياضة بمراكز الشباب الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الموافقات تمت بناءاً على التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأشارت إلى أن الملاعب الجديدة شملت إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب أبوسنبل، وملعب خماسى بمركز شباب مبارك، وملعب خماسى بمركز شباب المطار، وملعب خماسى بمركز شباب طيبة، وملعب خماسى بمركز شباب مصطفى اسماعيل، وملعب خماسى بمركز شباب بورسعيد، وملعب قانونى بمركز شباب الحرية مريوط.

كما شملت الموافقات إنشاء ملعب خماسى بمركز شباب قرية ٤٥، وملعب أكريليك بمركز شباب الظاهرية، وملعب أكريليك بمركز شباب برج العرب الجديد، وملعب أكريليك بمركز شباب طوسون.