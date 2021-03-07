شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يستفز جماهير برشلونة قبل مواجهة دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استفز كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان جماهير برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي عبر قناة «فرانس 2»: «نستعد بشكل طبيعي وعادي لمواجهة برشلونة والأهم من ذلك بكل هدوء كما هو معتاد».

يذكر أن الفريق الباريسي كان قد تفوق ذهابا في كامب نو بالفوز 4-1.